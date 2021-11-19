В Пскове у областной прокуратуры начались работы над памятником Петру I

Работы по возведению памятника Петру I перед зданием областной прокуратуры ведутся в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.



Отлитие скульптуры происходит непосредственно в палатке, установленной на территории областной прокуратуры. Памятник Петру I будет создан из арт-бетона. Внутри будут находиться специальные металлические конструкции. После завершения всех работ памятник будет покрыт бронзой.