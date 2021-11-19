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Общество

В Пскове у областной прокуратуры начались работы над памятником Петру I

19 ноября 2021 года, 17:50

Работы по возведению памятника Петру I перед зданием областной прокуратуры ведутся в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В Пскове у областной прокуратуры начались работы над памятником Петру I

Фото: Псковское агентство информации

Отлитие скульптуры происходит непосредственно в палатке, установленной на территории областной прокуратуры. Памятник Петру I будет создан из арт-бетона. Внутри будут находиться специальные металлические конструкции. После завершения всех работ памятник будет покрыт бронзой.

В Пскове у областной прокуратуры начались работы над памятником Петру I

Фото: Псковское агентство информации

Открытие монумента Петру I запланировано в Пскове на 12 января 2022 года – в день празднования 300-летия прокуратуры России. Евгений Шапкин, главный архитектор Псковской области – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации региона, ранее отметил, что внешний вид памятника и план благоустройства сквера у здания областной прокуратуры уже утверждены и согласованы.

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