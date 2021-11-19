Несколько новогодних ярмарок планируют провести в Пскове

В новогодние праздники в Пскове планируют провести несколько ярмарок. Об этом в своем Instagram-аккаунте во время прямого эфира сообщил и. п. главы городской администрации Борис Елкин.

По его словам, конечный формат ярмарок и их концепция будут согласованы в Роспотребнадзоре. В частности, проведение ремесленной ярмарки планируется на улице Пушкина, где будет выставлена собственная региональная продукция. Вторую ярмарку в новогодние праздники планируют провести на парковке у магазина Zenden (у Дома семьи). Кроме того, ярмарку планируют и на парковке у туристического центра.

«Мероприятие позволит привлечь представителей бизнеса и ремесленных структур, реализовывать продукцию, предложить её гражданам», – сообщил Борис Елкин.

И. п. главы администрации города Пскова также отметил, что в преддверии новогодних праздников областной центр посетят большое количество туристов. «Надеюсь, получится хороший, красивый Новый год и ограничения не смогут этому препятствовать», – уточнил Борис Елкин и пообещал контролировать состояние ярмарочных территорий, чтобы все прошло достойно и красиво.

Также он подчеркнул, что все новогодние мероприятия в городе пройдут с соблюдение противоэпидемических требований.