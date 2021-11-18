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Общество

В Псковской области в рамках федерального проекта установлены пять вышек мобильной связи

18 ноября 2021 года, 19:19

В рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства в Псковской области установлены пять вышек мобильной связи. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Псковской области в рамках федерального проекта установлены пять вышек мобильной связи

Фото: Телеграм-канал Псковской области

Три вышки были установлены в деревнях Стехново, Дубровы и Жадрицы Новоржевского района. Еще две установили в Бежаницком районе в деревнях Шилово и Плессы. На открытии вышки в деревне Шилово присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и вице-президент филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

В Псковской области до конца 2021 года планируется установить 12 вышек мобильной связи в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Кроме того, в в населенных пунктах с численностью жителей от 20 до 100 человек появятся 48 базовых вышек. Данный проект ранее поддержал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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