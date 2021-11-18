Неизвестные испортили детский игровой комплекс на улице Звездной в Пскове

Во дворе дома №18 по улице Звездной в Пскове неизвестными был испорчен недавно установленный детский игровой комплекс. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Повреждение одной из пластиковых горок игрового комплекса было выявлено 18 ноября. Как отметили в пресс-службе, данная детская площадка была установлена во дворе Звездной, 18 полтора месяца назад, 30 сентября.

УГХ администрации города Пскова намерено по данному факту подать заявление в полицию. Кроме того, планируется заключение контракта на замену пластиковой горки из-за того, что последствия вандализма не является гарантийным случаем. На данный момент испорченная горка детской площадки закрыта.