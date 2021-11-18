В Псковской области сохраняется один очаг АЧС

Один очаг африканской чумы свиней остается активным в Островском районе на территории ООО «Идаванг». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Данные приводятся на 18 ноября.

Также в регионе сохраняются девять очагов по бешенству. Ранее они были зафиксированы в Печорском, Новосокольническом и Великолукском районах, а также в городе Великие Луки.