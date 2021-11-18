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Общество

В Псковской области сохраняется один очаг АЧС

18 ноября 2021 года, 15:44

Один очаг африканской чумы свиней остается активным в Островском районе на территории ООО «Идаванг». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Данные приводятся на 18 ноября.

В Псковской области сохраняется один очаг АЧС

Фото: Дарья Хваткова

Также в регионе сохраняются девять очагов по бешенству. Ранее они были зафиксированы в Печорском, Новосокольническом и Великолукском районах, а также в городе Великие Луки.

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