Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На 90% готово УГХ к украшению Пскова

18 ноября 2021 года, 11:39

Управление городского хозяйства готово к украшению города Пскова на 90%. Об этом сообщает ПАИ.

На 90% готово УГХ к украшению Пскова

Фото: Андрей Степанов

По словам начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова, елка в городе останется та же, разыграли контракт. Об этом он сообщил 18 ноября на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы.

Конкурс для юрлиц по украшению витрин входных групп, по мнению главы Пскова Елены Полонской, следует провести раньше.

Замглавы администрации Пскова Елена Жгут рассказала, что уже объявили конкурс, в котором предусмотрено семь номинаций. Жгут объявила несколько территорйи, где появятся новогодние украшения: площадь Ленина, парк на проспекте Энтузиастов.

В дальнейшем разыграют аукцион на убранство города на 10 млн рублей. Средства выделены по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Установить украшения и ёлку планируется к 15 декабря. Аналогичную сумму предоставили Великим Лукам, которые уже проводят конкурс.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Титан-Полимер» готов сотрудничать с псковскими компаниями в сфере логистики, питания, спецодежды, поставки поддонов
Пассажиров авиарейса из Москвы привезут в Псков на автобусе до конца дня
РСХБ повысил ставки по вкладам
О перспективах комплексного развития региональной производственной кооперации рассказал Андрей Михеев
В Псковской области сохраняется один очаг АЧС
Бывший полицейский из Великих Лук предстанет перед судом за наркопреступление и превышение полномочий
Участок дороги по Советской набережной за Шведской горкой отремонтируют в Пскове
Рейс самолета «Москва - Псков» из Пулково отменен
Год тюремного заключения за потраченные с чужой карты 444 рубля ждет жителя Дновского района

Комментарии

Авторизация
No comments
ТОС в деревне хозяин

Общество
18 ноября 11:31

ТОС в деревне хозяин

Дновская деревенька прославила Псковскую область на всю Россию
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?