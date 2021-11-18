На 90% готово УГХ к украшению Пскова

Управление городского хозяйства готово к украшению города Пскова на 90%. Об этом сообщает ПАИ.

По словам начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова, елка в городе останется та же, разыграли контракт. Об этом он сообщил 18 ноября на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы.

Конкурс для юрлиц по украшению витрин входных групп, по мнению главы Пскова Елены Полонской, следует провести раньше.

Замглавы администрации Пскова Елена Жгут рассказала, что уже объявили конкурс, в котором предусмотрено семь номинаций. Жгут объявила несколько территорйи, где появятся новогодние украшения: площадь Ленина, парк на проспекте Энтузиастов.

В дальнейшем разыграют аукцион на убранство города на 10 млн рублей. Средства выделены по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Установить украшения и ёлку планируется к 15 декабря. Аналогичную сумму предоставили Великим Лукам, которые уже проводят конкурс.