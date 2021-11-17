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Общество

19 ноября несовершеннолетние жители Псковской области смогут получить правовую помощь

17 ноября 2021 года, 19:32

В рамках мероприятий Всероссийского Дня правовой помощи детям 19 ноября несовершеннолетние псковичи смогут получить юридическую консультацию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на председателя регионального комитета юстиции Сергея Шерстобитова.

19 ноября несовершеннолетние жители Псковской области смогут получить правовую помощь

Источник: pixabay.com

19 ноября на специальных площадках городских округов и муниципальных районов для несовершеннолетних жителей Псковской области, их родителей или законных представителей консультации проведут нотариусы, адвокаты, сотрудники прокуратуры и органов исполнительной власти, а также судебные исполнители.

Мероприятие по оказанию правовой помощи пройдет при поддержке Псковского регионального отделения «Ассоциация юристов России» с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

В России Всероссийский день правовой помощи детям ежегодно проводится начиная с 2013 года согласно решению Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

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