19 ноября несовершеннолетние жители Псковской области смогут получить правовую помощь

В рамках мероприятий Всероссийского Дня правовой помощи детям 19 ноября несовершеннолетние псковичи смогут получить юридическую консультацию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на председателя регионального комитета юстиции Сергея Шерстобитова.

19 ноября на специальных площадках городских округов и муниципальных районов для несовершеннолетних жителей Псковской области, их родителей или законных представителей консультации проведут нотариусы, адвокаты, сотрудники прокуратуры и органов исполнительной власти, а также судебные исполнители.

Мероприятие по оказанию правовой помощи пройдет при поддержке Псковского регионального отделения «Ассоциация юристов России» с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

В России Всероссийский день правовой помощи детям ежегодно проводится начиная с 2013 года согласно решению Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».