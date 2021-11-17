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Общество

Более пяти тысяч псковских школьников поучаствовали в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

17 ноября 2021 года, 17:42

Во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» приняли участие более 5 тыс. 100 школьников из Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Более пяти тысяч псковских школьников поучаствовали в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Фото: официальный Телеграм-канал Псковской области

«В связи с большой популярностью онлайн-состязания, а также высокой социальной значимостью, срок олимпиады продлен еще на неделю – поучаствовать в ней и проверить знания о правилах поведения на дорогах можно до 28 ноября», – говорится в сообщении.

Поучаствовать в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» можно бесплатно. Для этого необходимо иметь планшет или компьютером с доступов в интернет.

Подробную информацию о всероссийской олимпиаде, а также где приступить к выполнению заданий можно узнать на сайте dorogi.uchi.ru.

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