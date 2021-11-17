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Общество

Контрафактные алкоголь и сигареты обнаружили в одном из магазинов в Псковском районе

17 ноября 2021 года, 16:32

В одном из магазинов в Псковском районе сотрудниками таможенной службы были обнаружены немаркированная табачная и алкогольная продукции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Контрафактные алкоголь и сигареты обнаружили в одном из магазинов в Псковском районе

Фото: Дарья Хваткова

При проведении проверочных мероприятий сотрудниками оперативного подразделения Псковской таможни в одном из торговых павильонов Псковского района была остановлена продажа 2 тыс. 395 пачек табачной продукции, маркированных акцизными марками Белоруссии, и 116 литров алкоголя без акцизных марок Российской Федерации.

Контрафактный табак в ходе проверки был изъят и передан в Управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия дальнейшего решения. Алкогольную продукцию из торгового павильона была изъята сотрудниками территориального подразделения МВД России.

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