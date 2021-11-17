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Общество

Студентка ПсковГУ вышла в финал всероссийского конкурса «Твой ход»

17 ноября 2021 года, 14:46

В финал всероссийской конкурса «Твой ход», проводимый президентской платформой «Россия – страна возможностей», прошла студентка Псковского государственного университета Виктория Титова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Помимо псковички в финал также вошли тысяча конкурсантов из 76 регионов РФ.

Студентка ПсковГУ вышла в финал всероссийского конкурса «Твой ход»

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В рамках полуфинала всероссийского конкурса «Твой ход» около 10 тыс. студентов приняли участие в деловых играх. Участники определяли предпочтительные им роли в коллективе, а также решали поставленные групповые задачи. За работой студентов на протяжении всех игр следили специалисты-фасилитаторы: инструкторы, психологи, тренеры по обучению. Они обеспечивали эффективную групповую коммуникацию, оценивали поведенческую гибкость студентов, их открытость к новой информации, а также проявления в групповых ролях.

По итогам деловых игр каждый из полуфиналистов получил определенное количество баллов, выставленных по специальной модели, которая была создана с использованием международных инструментов на принципах российского стандарта оценивания. Кроме того, после всех полуфиналов был сформирован общий рейтинг участников. Каждый конкурсант может узнать свои результаты на платформе твойход.онлайн.

Финал студенческого конкурса «Твой ход» пройдет в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 27-29 ноября текущего года. 200 студентов-победителей конкурса, названных по его итогам, получат премии в размере 1 млн рублей, которые они смогут потратить на обучение, улучшение жилищных условий, а также на запуск стартапа. Кроме того, многих активных участников пригласят на стажировки в крупнейшие российские компании: ОАО «РЖД», ГМК «Норильский никель» и ГК «Росатом».

Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» впервые проходит в России. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В этом году заявки для участия в конкурсе подали более 560 тыс. студентов высших учебных заведений со всей страны.

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