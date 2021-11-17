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Общество

Псковичи выбрали, как будет выглядеть парк на реке Милевке

17 ноября 2021 года, 13:57

Жителям Пскова предложили выбрать один из двух вариантов благоустройства парка у реки Милевка: «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова. Больше всего голосов – 53% – участники отдали концепции «Место для тебя».

Псковичи выбрали, как будет выглядеть парк на реке Милевке

Изображение администрации города Пскова

По проекту парк планируется разделить на тематические зоны, чтобы люди разных возрастов и интересов могли комфортно провести время.

Псковичи выбрали, как будет выглядеть парк на реке Милевке

Изображение администрации города Пскова

Построят большую зону отдыха для взрослого населения. В парке выделят зону выгула собак, огражденную живой изгородью. Над рекой Милевка планируется возвести смотровую площадку с зоной для кормления уток.

Псковичи выбрали, как будет выглядеть парк на реке Милевке

Изображение администрации города Пскова

В центре парка планируется локация для молодежи с качелями и круговой скамейкой под навесом. Игровой комплекс с горками, лестницами и качелями появится на детской площадке.

Псковичи выбрали, как будет выглядеть парк на реке Милевке

Изображение администрации города Пскова

В парке также появится отдельная спортивная зона с воркаут-площадкой и коробкой для игры в баскетбол и футбол. По проекту также установя парковку для велосипедов и самокатов.

Псковичи выбрали, как будет выглядеть парк на реке Милевке

Изображение администрации города Пскова

Администрация города Пскова подготовит техническое задание, в основу которого ляжет выбранная концепция . После чего проведет закупку на разработку проекта. Решение о сроках проведения работ и этапах реализации проекта примут после расчета его стоимости.

Парк благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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