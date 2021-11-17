Псковичи выбрали, как будет выглядеть парк на реке Милевке

Жителям Пскова предложили выбрать один из двух вариантов благоустройства парка у реки Милевка: «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова. Больше всего голосов – 53% – участники отдали концепции «Место для тебя».





По проекту парк планируется разделить на тематические зоны, чтобы люди разных возрастов и интересов могли комфортно провести время.



Построят большую зону отдыха для взрослого населения. В парке выделят зону выгула собак, огражденную живой изгородью. Над рекой Милевка планируется возвести смотровую площадку с зоной для кормления уток.



В центре парка планируется локация для молодежи с качелями и круговой скамейкой под навесом. Игровой комплекс с горками, лестницами и качелями появится на детской площадке.



В парке также появится отдельная спортивная зона с воркаут-площадкой и коробкой для игры в баскетбол и футбол. По проекту также установя парковку для велосипедов и самокатов.