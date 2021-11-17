Диджитал-пространства в Пскове предлагает открыть директор франшизы дизайн-завода «Флакон»

В Пскове есть большой потенциал создания диджитал-пространства по аналогии с Великим Новгородом. Об этом 17 ноября на телефоруме «Другое дело» заявил директор франшизы дизайн-завода «Флакон» Михаил Егошин, открывший девять пространств в городах России.

Михаил Егошин рассказал о перспективе открытия в Пскове креативной резиденции. В данном вопросе важен качественный подход к креативным резиденциям, которые спикер предложил называть ДК нового типа.

Директор франшизы дизайн-завода «Флакон» ищет заброшенную недвижимость с нулевой ликвидностью для открытия в ней креативных резиденций, коворкингов, производств.

По мнению Михаила Егошина, у Псковской области нет необходимости иметь сейчас большое пространство – сначала нужно создать креативную прослойку, которая станет резидентами.

«Наш рынок развивающийся, и наше право формирующееся. Это минус и плюс для нашей страны – делать можно все что угодно. Наша задача – быть на шаг впереди. Если у нас что-то заимствуют, значит, это мы впереди», – заявил спикер.

Креативное предпринимательство, по словам Егошина, несет такие же риски, как обычное. Данные Агентства стратегических инициатив показывают, что примерно 1,5% ВВП в Псковской области – это креативные предприниматели. Несмотря на небольшой вклад, самих предпринимателей много, уточнил эксперт. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 12,7%, что больше всего строительного сектора Северной столицы.