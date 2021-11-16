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Общество

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта

16 ноября 2021 года, 19:47

В здании псковского аэропорта завершился ремонт мест общественного пользования. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта

Фото: официальный Телеграм-канал Псковской области
Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта

Фото: официальный Телеграм-канал Псковской области
Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта

Фото: официальный Телеграм-канал Псковской области

«Полностью заменены коммуникации, электропроводка, проведён ремонт. Места общего пользования теперь полностью соответствует уровню международного аэропорта», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, до 1 декабря в здании аэропорта должен завершиться ремонт комнаты матери и ребенка.

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