Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта

В здании псковского аэропорта завершился ремонт мест общественного пользования. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В здании псковского аэропорта завершился ремонт мест общественного пользования. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Полностью заменены коммуникации, электропроводка, проведён ремонт. Места общего пользования теперь полностью соответствует уровню международного аэропорта», – подчеркнул глава региона.
Кроме того, до 1 декабря в здании аэропорта должен завершиться ремонт комнаты матери и ребенка.