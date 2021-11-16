В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря

В городе Печоры может быть введён запрет на парковку на улицах, которые находятся вблизи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на главу администрации городского поселения Екатерину Морозову.
В городе Печоры может быть введён запрет на парковку на улицах, которые находятся вблизи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на главу администрации городского поселения Екатерину Морозову.
Издание отмечает, что от местных жителей поступают многочисленные жалобы на автомобили туристов и паломников, которые в выходные дни занимают улицы Мира и Международную и мешают проезду.
Екатерина Морозова отметила, что в следующем году будет решаться вопрос с установкой знаков, запрещающих парковку. По её словам, есть задумка сделать пешеходной и Октябрьскую площадь города, на которой находятся объекты туристической инфраструктуры и торговые ряды.
При этом в городе на туристов оборудована парковка на улице Псковской. В следующем году власти намерены заняться её дальнейшим благоустройством. В частности, будет решаться вопрос с туалетами, которые установлены, но не работают.
Подробнее о том, как организована парковка для туристов в Псковской области, читайте здесь >>>