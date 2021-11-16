Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

В Пскове может стать платной парковка на улице Карла Маркса за Центром семьи. Об этом пишет «АиФ-Псков» в своей публикации о том, какими стоянками могут воспользоваться туристы в Псковской области .

Стоянку в центре Пскова несколько лет назад оборудовали паркоматами и шлагбаумами, однако, на система так и не заработала. «Вопрос организации платной парковки в этом месте прорабатывается», - сообщили «АиФ-Псков» в администрации города.

При этом там отметили, что специализированных туристических парковок в Пскове нет. Но вблизи достопримечательностей организованы стоянки. В частности, они имеются у Кремля (за Центром семьи), у Покровского угла, у Варламовской башни, у Мирожского, Ивановского, Снетогорского монастырей, у подножия горы Соколихи, где стоит памятник Александру Невскому.

Чтобы посмотреть другие туристические объекты города, автопутешественникам придётся оставить транспорт на прилегающих улицах.

При этом планов о том, чтобы сделать в целом парковку в историческом центре Пскова платной, у местных властей нет.