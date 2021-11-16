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Общество

Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области

16 ноября 2021 года, 17:03

 С начала года в Псковской области зафиксировали 4 тыс. 699 нарушений правил парковки. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области

При этом почти половина всех нарушителей была выявлена в Пскове. Здесь зарегистрировали 2 тыс. 156 таких правонарушений.

Размер штрафа за несоблюдение требований знаков о запрете остановки и стоянки или разметки, согласно КоАП РФ, составляет 1,5 тыс. рублей. Наказание за парковку на зелёной зоне прописано в законе «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Если нарушителя выявили впервые, то ему придётся заплатить от двух до трех тысяч рублей, если повторно, то от трех с половиной тысяч рублей до пяти.

О том, где оставить автомобиль в главных туристических точках Псковской области и не получить штраф, читайте здесь>>>

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