Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области

С начала года в Псковской области зафиксировали 4 тыс. 699 нарушений правил парковки. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

При этом почти половина всех нарушителей была выявлена в Пскове. Здесь зарегистрировали 2 тыс. 156 таких правонарушений.

Размер штрафа за несоблюдение требований знаков о запрете остановки и стоянки или разметки, согласно КоАП РФ, составляет 1,5 тыс. рублей. Наказание за парковку на зелёной зоне прописано в законе «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Если нарушителя выявили впервые, то ему придётся заплатить от двух до трех тысяч рублей, если повторно, то от трех с половиной тысяч рублей до пяти.

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