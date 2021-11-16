Зимняя обувь на все случаи жизни

Морозы, метели и другие явления зимы не горами. Уже сейчас чувствуется ее скорое приближение, поэтому пришла пора выбирать обувь, способную защитить ноги от переохлаждения. Найти приличные варианты можно в интернет-магазине, где представлена продукция известных брендов. Рассмотрим самые оптимальные модели, которые советуют и покупатели, и дизайнеры.



Хайкеры Трекерные ботинки появились на полках магазинов еще в начале XX века, когда походы стали интересовать людей как отдельный вид досуга. Первые модели хайкеров изготавливались только из натуральной грубой кожи, включая подошву, поэтому они очень скользили. Современные модели заметно превосходят прототипы, так как оснащаются рифленым основанием и пропитываются водоотталкивающими составами. С приходом моды на аутдор они стали пользоваться небывалым спросом и не только среди рядовых покупателей. Периодически в массивных ботинках выходят на прогулки и в свет разные знаменитости: Наоми Кэмпбелл, Блейк Лайвли, Бейонсе, Вероника Хейлбрюннер и другие. Ботинки с высоким голенищем на шнуровке Такую обувь чаще всего предпочитают мужчины, поскольку изящной ее не назовешь. Другое дело модели бренда Barcly, которые можно заказать на сайте. Стильные итальянские туфли идеально дополняют деловой костюм, но для прогулок на свежем воздухе стоит выбирать более теплую обувь. Ботинки с высоким голенищем хорошо защищают ноги от холода и обычно не скользят благодаря грубой подошве с четким протектором. Иногда в коллекциях дизайнеров появляются женские модели, которые можно сочетать с приталенным пуховиком, короткими трикотажными платьями, мини-юбками.