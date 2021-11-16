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Общество

На гранты до 300 млн рублей могут претендовать псковские IT-компании

16 ноября 2021 года, 15:56

Грантовую поддержку в размере от 20 до 30 млн рублей могут получить псковские компании-разработчики в сфере IT-технологий. Данная программа реализуется в рамках дорожной карты «Новые коммуникационные интернет-технологии» АНО «Диалог» и ПАО «Ростелеком».

На гранты до 300 млн рублей могут претендовать псковские IT-компании

Источник: pixabay.com

«Подобная поддержка поможет ускорить цифровую трансформацию, как в целом в стране, так и отдельно в нашем регионе. Грантовая программа даст нужный стимул для развития IT-компаний и достижения высоких результатов», – отметил и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

Финансовая поддержка проекта составит 50% от его общей стоимости. Эти средства можно будет потратить на создание и внедрение различных игровых, коммуникационных, аудио- и видеосервисов. Основными направлениями выступают платформы интеллектуального динамического анализа видеопотока и распознавания речи, платформы видеохостинга, технологии выявления дипфейков и фейков, а также рекомендательные технологии и программные комплексы таргетированной автогенерации контента и анализа пользователей.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий. Для этого необходимо зайти в раздел «Конкурсы», выбрать одну из двух программ грантовой поддержки и ознакомиться с представленным перечнем документов. Конкурсные проекты должны иметь срок реализации от 6 до 30 месяцев, а также включать внедряемого решения в реестр российской радиоэлектронной продукции или реестр отечественного ПО не позднее 6 месяцев с даты завершения проекта. Прием заявок продлится до 2023 года.

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