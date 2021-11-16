254 псковича оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю

С 8 по 14 ноября 254 жителя Псковской области получили штрафы от 1000 рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
С 8 по 14 ноября 254 жителя Псковской области получили штрафы от 1000 рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Всего суды Псковской области рассмотрели 285 дел о нарушение масочного режима. Помимо штрафов 31 человеку вынесли предупреждение.