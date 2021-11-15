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Общество

Кто занимается утилизацией старых лифтов, рассказали псковичам

15 ноября 2021 года, 17:20

Об утилизации старых лифтов в Пскове в ходе координационного совещания у главы Пскова Елены Полонской 15 ноября рассказал руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев, сообщает Псковское агентство информации.

Кто занимается утилизацией старых лифтов, рассказали псковичам

Фото: Андрей Степанов

Он отметил, что за утилизацию лифтов и других металлических вещей ответственны собственники. Взаимодействие подрядчика с жильцами многоквартирных домов происходит или через старшего совета дома, или через управляющую кампанию. Демонтированный металл они сами направляют на утилизацию. Взаимодействие по данному вопросу, по словам Сергей Шарлаев, уже налажено.

До конца 2021 года псковских многоквартирных домах планируют заменить 100 лифтов. В четырех домах работы завершены и приняты. Еще в шести монтаж лифтов завершен и в настоящее время ожидается их ввод в эксплуатацию, в 18 ведутся работы.

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