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Общество

Три детские площадки отремонтировали в Пскове

15 ноября 2021 года, 12:20

Несколько детских площадок отремонтировали в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Три детские площадки отремонтировали в Пскове

Фото: пресс-служда администрации Пскова

Рабочие отремонтировали детскую игровую площадку в Финском парк, детский игровой комплекс у церкви Спаса Нерукотворного образа с Жабьей Лавицы на улице Труда на пересечении с улицей Первомайской, а также детский игровой комплекс напротив дома №6 по Советской набережной.

Починили детский игровой городок с горкой, игровые элементы «кораблик», «балансир», отремонтировали и покрасили деревянные элементы спортивных бревен-брусьев и песочницы. Рабочие также заменили элементы из фанеры и пластмассовый туннель, покрасили подвесные элементы и металлические конструкции площадок.

Заказчиком работ выступило Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Финансирование ремонта производилось из городского бюджета.

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