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Общество

Лидером недели по цитируемости вновь стало ПАИ

15 ноября 2021 года, 11:12

Портал «Псковское агентство информации» по итогам прошедшей недели (с 8 по 15 ноября) получил самый высокий индекс цитируемости в регионе – 4,8. Сообщения агентства цитировали 1 383 раза. По данным сервиса «Медиалогия», второе место недельного рейтинга получила местная лента новостей с показателем ИЦ 3,97 и 662 цитатами.

125 раз в своих сообщениях СМИ ссылались на ГТРК «Псков», 196 раз на портал luki.ru и 111 раз на «АиФ-Псков» (ИЦ 0,34). Известия, Lenta.Ru, АвиаПорт, Невские новости и другие федеральные издания также цитировали и интернет-газету «Псковская правда» (ИЦ 0,03 и 25 цитат), которая вошла в десятку рейтинга.

Главную газету области в качестве источника упоминали в новостях об участии псковичей в соревнованиях по триатлону, о дне рождения «Псковской правды», о ремонте дорог, погоде и о предстоящем эфире программы «Псковский телеграм online».

Добавим, что в десятку также вошла «КП-Псков».

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