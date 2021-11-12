Основные работы по ремонту завершили в семи дворах Пскова

В семи дворах Пскова завершили основные работы по ремонту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
В семи дворах Пскова завершили основные работы по ремонту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
Ремонтные работы дворовых территорий многоквартирных домов проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» благоустроила территории у домов № 26б и 6 по улице Розы Люксембург, у дома № 8 по улице Чехова, у дома № 20а по улице Красноармейской.
Подрядная организация ООО «Дорожник-2010» выполнила ремонтные работы у домов № 62, 66 по улице Леона Поземского и у дома № 2 по улице Алексея Алехина.
Три подрядные организации в Пскове всего ремонтируют 23 двора. Срок завершения всех работ назначен на 30 ноября.
Заказчиком работ выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова.