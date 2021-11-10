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Общество / Здоровье

О работе палатной сигнализации рассказали в Псковской инфекционной больнице

10 ноября 2021 года, 13:45

О том, как работает система палатной сигнализации в Псковской областной инфекционной больнице, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках нового проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы.

О работе палатной сигнализации рассказали в Псковской инфекционной больнице

Фото: ПАИ

Палатная сигнализация в Псковской областной инфекционной больнице висит у изголовья кровати. Данная система является основной связью пациента с постом. Когда больной нажимает на специальную кнопку, которая светится в темноте, сигнал экстренно поступает на пульт дежурной медсестры того отделения, в котором находится человек. После этого медсестра, видя номер бокса, из которого поступил сигнал, сразу уточняет, что случилось. Система палатной сигнализации позволяет экономить время. При высокой температуре к пациенту уже сразу идут с препаратами.

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