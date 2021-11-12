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Общество

Псковские археологи обнаружили миниатюрный железный топорик

12 ноября 2021 года, 12:05

Псковские археологи во время раскопок обнаружили миниатюрный железный топорик. Фотографиями этой находкой в своем Instagram-аккаунте поделился Археологический центр Псковской области.

Псковские археологи обнаружили миниатюрный железный топорик

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области
Псковские археологи обнаружили миниатюрный железный топорик

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области

«Пятничная находка - миниатюрный железный топор. Как вы думаете, в чем предназначение такой вещи? Рубить дрова невозможно, использовать как оружие – тоже», – обратились к псковичам археологи.

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