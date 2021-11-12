Освещение на автобусных остановках и пешеходных переходах в этом году установили в 15 населенных пунктах Псковской области

В 15 населенных пунктах Псковской области в 2021 году были установлены элементы освещения на автобусных остановках, пешеходных мостах, локальных пересечениях и примыканиях, а также на кольцевых пересечениях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Работы были проведены «Псковавтодором» в рамках содержания автомобильных дорого общего пользования регионального значения.

В Себежском районе Псковской области элементы освещения появились на участке автомобильной дороги «Опочка-Дубровка-граница с Белоруссией» в деревнях Зародищи, Борисенки, Мальково, Навоселье, Долосцы и Осыно, а также в деревне Борисенки на участке автодороги «Васильково-Борисенки» и в деревне Ульяновщина на автодороге «Толкачево-Себеж-Заситино».

Работы по установлению освещения на автобусных остановках и пешеходных переходам были выполнены в Псковском районе на участке автодороги «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье». Элементы освещения появились в деревнях Ладыговщина, Верхолино, Заклинье и Жидилов Бор. Также на участке автодороги «Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель» работы были проведены в СНТ Черняковицы и в деревне Подборовье-3.