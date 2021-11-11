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Общество

Схему подключения общественных туалетов к центральной канализации разработают в Пскове

11 ноября 2021 года, 17:33

И. п. главы администрации Борис Елкин поручил профильным управлениям и подведомственным предприятиям разработать схему подключения общественных туалетов к центральной канализации Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Схему подключения общественных туалетов к центральной канализации разработают в Пскове

Фото администрации города Пскова

11 ноября Борис Елкин провел совещание по вопросу работы общественных туалетов в городе. Проблемами в работе модульных туалетов являются: быстрый выход из строя насосов и оборудования, отсутствие подключения к центральной системе, нерабочее состояние программного обеспечения, отсутствие технической возможности эксплуатации в зимнее время года и др.

На совещании было решено провести инвентаризацию, решить вопросы обслуживания, рассчитать потребность в ремонте и замене программного обеспечения.

«Будем поэтапно решать эту проблему», – подчеркнул Елкин.

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