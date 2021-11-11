О секретах тела расскажет ПАИ в рамках нового видеопроекта

Псковское агентство информации совместно с отделением спортивной медицины БУЗ «Детская областная клиническая больница» расскажут о секретах тела в рамках нового уникального видеопроекта «Секреты тела».

Специалисты отделения спортивной медицины покажут жителям Псковской области основные простые и эффективные упражнения, которые позволят избавиться от усталости и напряженности в шее, расслабить мышцы спины и многое другое. Данные упражнения каждый пскович сможет делать в домашних условиях.

В рамках видеопроекта его участниками станут эксперты международного уровня. «Секреты тела» будут состоять из нескольких тематических блоков. В первом выпуске псковичам покажут ряд упражнений ЛФК для шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника.