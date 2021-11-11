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Общество

37 опор современного освещения установили в деревне Подкрестье Пушкиногорского района

11 ноября 2021 года, 12:20

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в деревне Подкрестье Пушкиногорского района установили 37 опор современного освещения со светодиодными светильниками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

37 опор современного освещения установили в деревне Подкрестье Пушкиногорского района

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Работы по установке новой линии наружного искусственного освещения велись вдоль региональной дороги «Пушкинские горы – Рождество – Велье» компанией ООО «РосЭлектроСтрой» по контракту с Псковавтодором. Финансирование – 8,7 млн рублей – велось из областного бюджета.

Подрядчиком в рамках работ были установлены 37 опор современного освещения, проложены электрические провода и кабель, а также смонтированы светодиодные светильники.

Ранее Михаил Ведерников отметил, что кассовое исполнение национальных проектов в регионе в 2021 году составляет 67%. На данный момент в Псковской области в рамках реализации нацпроектов работа ведется по 11 направлениям на общую сумму 9,5 млрд рублей. Из них 3,8 млрд рублей направлены на финансирование мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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