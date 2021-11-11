Еще 295 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

За прошедший день, 10 ноября, в Псковской области коронавирусом заразились 295 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

91 новый случай заболевания коронавирусом добавился в общую ковидстатистику в Пскове (всего 20 тыс. 565), 39 – в Великих Луках (всего 9 тыс. 958), 28 – в Псковском районе (всего 4 тыс. 999), 17 – в Невельском районе (всего 2 тыс. 534), 14 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 301).

По 11 человек заразились в Порховском (всего 1 тыс. 835) и Дедовичском (всего 1 тыс. 551) районах, по десять – в Опочецком (всего 1 тыс. 730), Стругокрасненском (всего 888) и Пыталовском (всего 654) районах, по девять – в Островском (всего 2 тыс. 675) и Красногородском (всего 649) районах.

Семь новых случаев зафиксировали в Себежском районе (всего 1 тыс. 289), по пять – в Великолукском (всего 1 тыс. 606), Новоржевском (всего 769) и Куньинском (всего 558) районах, четыре – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 698).

Три человека заболели в Пустошкинском районе (всего 605), по два – в Плюсском (всего 1 тыс. 43) и Пушкиногорском (всего 722) районах, по одному – в Гдовском (всего 998), Палкинском (всего 581) и Дновском (всего 418) районах.

С начала пандемии коронавирус в Псковской области подтвердился у 61 тыс. 220 жителей региона, выписались из медучреждений в связи с излечением – 52 тыс. 692, из них 193 – за минувшие сутки. Умерли 962 псковича. На данный момент проведено 626 тыс. 253 исследований на COVID-19, в том числе 2 тыс. 20 – за прошедший день.

11 ноября в Псковской области с контроля Роспотребнадзора сняли последний активный очаг коронавируса.

