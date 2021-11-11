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Общество / Здоровье

В Пушкиногорском доме ветеранов ликвидирован очаг коронавируса

11 ноября 2021 года, 09:49

Последний активный очаг коронавирусной инфекции в Пушкиногорском доме ветеранов снят с контроля Роспотребнадзора. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Пушкиногорском доме ветеранов ликвидирован очаг коронавируса

Фото: Дарья Хваткова

Очаг коронавируса в Пушкиногорском доме ветеранов выявили в Псковской области 17 октября. COVID-19 был подтвержден у пяти сотрудников учреждения социального обслуживания.

За прошедший день, 10 ноября, в Псковской области коронавирус был подтвержден у 295 человек (всего 61 тыс. 220). Вылечились – 193 жителя региона (всего 52 тыс. 692). Умерли от коронавируса 962 человека.

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