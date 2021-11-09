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Общество / Экология

73 км берегов озер и рек убрали в Псковской области в рамках акции «Вода России»

9 ноября 2021 года, 19:39

В период с апреля по октябрь 2021 года в Псковской области проходили мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». За это время убрали 73 км территории вблизи рек и озер. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

73 км берегов озер и рек убрали в Псковской области в рамках акции «Вода России»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Очистные мероприятия реализовали в 24-х районах области. Прибрежные полосы очистили от пакетов, банок, пластиковых бутылок; произвели обкос травы и т.д. 

В субботниках приняли участие более 1 тыс. 270 человек, в число которых вошли представители районных администраций, образовательных учреждений, организаций и волонтерских движений.

Акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

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