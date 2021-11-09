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Общество

У «Псковской правды» появилась страница в «Википедии»

9 ноября 2021 года, 16:33

У газеты «Псковская правда» появилась страница в «Википедии». Она была создана в день 104-летия издания — 9 ноября 2021 года.


Теперь в «Википедии» можно узнать историю главной и старейшей газеты Псковской области. «Псковская правда» является правопреемницей газеты «Псковский набат», первый выпуск которой вышел в свет 9 ноября 1917 года. Тираж тогда не превышал тысячи экземпляров.

В феврале 1924 года в регионе появилась газета «Псковский пахарь», ориентированная на сельских жителей. 1 марта 1930 года «Псковский набат» и «Псковский пахарь» объединились в одно издание «Псковский колхозник», которое просуществовало до 1 октября 1940 года. Затем несколько месяцев газета печаталась под названием «Псковская правда», а с 1 декабря 1940 года её переименовали в «Псковский рабочий».

В течение трёх лет в период Великой Отечественной войны газета не издавалась. Её выход возобновился только осенью 1944 года. Газета, которая снова получила название «Псковская правда», была утверждена 27 сентября 1944 года. Первый номер выпустили 5 ноября 1944 года. Редактором стал С. В. Перминов, который до этого работал заместителем редактора «Ленинградской правды».

К апрелю 1945 года тираж газеты, которая выходила пять раз в неделю, вырос до 16 тысяч экземпляров. В 1947 году один экземпляр «Псковской правды» приходится на 16 жителей Псковской области. Спустя 10 лет тираж достигал уже 90 тысяч экземпляров.

В бумажном варианте «Псковская правда» издавалась на протяжении 103 лет, теперь главная газета области перешла в электронный формат. Число посетителей сайта pravdapskov.ru ежемесячно увеличивается и, например, в октябре приблизилось к 100 тысячам.

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Комментарии

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Бабулечка
18:36 09.11.2021

Успехов ! В то время,как многие издания отменили возможность читателям комментировать, высказаться о наболевшем ,а молчать невозможно в наше время, вы оставили это право .Спасибо.

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