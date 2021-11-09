У «Псковской правды» появилась страница в «Википедии»

У газеты «Псковская правда» появилась страница в «Википедии» . Она была создана в день 104-летия издания — 9 ноября 2021 года.

Теперь в «Википедии» можно узнать историю главной и старейшей газеты Псковской области. «Псковская правда» является правопреемницей газеты «Псковский набат», первый выпуск которой вышел в свет 9 ноября 1917 года. Тираж тогда не превышал тысячи экземпляров.

В феврале 1924 года в регионе появилась газета «Псковский пахарь», ориентированная на сельских жителей. 1 марта 1930 года «Псковский набат» и «Псковский пахарь» объединились в одно издание «Псковский колхозник», которое просуществовало до 1 октября 1940 года. Затем несколько месяцев газета печаталась под названием «Псковская правда», а с 1 декабря 1940 года её переименовали в «Псковский рабочий».

В течение трёх лет в период Великой Отечественной войны газета не издавалась. Её выход возобновился только осенью 1944 года. Газета, которая снова получила название «Псковская правда», была утверждена 27 сентября 1944 года. Первый номер выпустили 5 ноября 1944 года. Редактором стал С. В. Перминов, который до этого работал заместителем редактора «Ленинградской правды».

К апрелю 1945 года тираж газеты, которая выходила пять раз в неделю, вырос до 16 тысяч экземпляров. В 1947 году один экземпляр «Псковской правды» приходится на 16 жителей Псковской области. Спустя 10 лет тираж достигал уже 90 тысяч экземпляров.

В бумажном варианте «Псковская правда» издавалась на протяжении 103 лет, теперь главная газета области перешла в электронный формат. Число посетителей сайта pravdapskov.ru ежемесячно увеличивается и, например, в октябре приблизилось к 100 тысячам.