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Общество

В шести домах Пскова установили новые лифты

9 ноября 2021 года, 11:42

По ускоренной программе в Пскове в эксплуатацию введены первые замененные лифты. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области.

В шести домах Пскова установили новые лифты

Фото: Псковское агентство информации

Пять лифтов в двух многоквартирных домах были введены в эксплуатацию в рамках реализации программы по ускоренной замене лифтового оборудования на территории Пскова. Две единицы лифтового оборудования были заменены на улице Коммунальной, 75А, три – на улице Рокоссовского, 11.

В рамках работ подрядчиком были заменены лебедки, двигатели, направляющие в шахтах лифтов и сами лифтовые кабины с оборудованием. Кроме того, установили новые системы диспетчеризации в машинных кабинах, заменены электрические сети и проведены пуско-наладочные работы.

Как отметили в региональном Фонде капитального ремонта, установленные новые лифты имеют антивандальное покрытие кабин, современный дизайн, бесшумное открытие дверей, повышенную плавность хода и шумоизоляцию.

Также работы по замене девяти лифтов в четырех многоквартирных домах Пскова были завершены по адресам: улица Рокоссовского, 1 (3 единицы лифтового оборудования), улица Коммунальная, 69 (2 единицы лифтового оборудования), улица Коммунальная, 69А (2 единицы лифтового оборудования) и улица Коммунальная, 75 (2 единицы лифтового оборудования). Указанные лифты в ближайшее время будут введены в эксплуатацию.

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