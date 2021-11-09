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Общество

Открыто голосование в конкурсе арт-объектов с участием динозавра из Опочки

9 ноября 2021 года, 11:01

Открыто голосование в пятом раунде конкурса арт-объектов «Туту Арт», где Псковскую область представляет динозавр из Опочки. Отдать свой голос можно до 15 ноября на странице конкурса.

Открыто голосование в конкурсе арт-объектов с участием динозавра из Опочки

Фото с сайта tutu.ru

Динозавра создал сварщик Роман Кириллов из автозапчастей. На работу у него ушло около месяца. В коллекции мастера на сегодняшний день тираннозавр, трицератопс, Терминатора и рыцарские доспехи.

В голосовании участвуют ещё семь объектов из разных регионов Северо-Запада. Это остановка «Возвращайся домой» из села Пежма Архангельской области, парусная лодка «Конек» из Мурманской области, «Крошки-хомлины» из Калининграда, подлодка «Кит» из Санкт-Петербурга, «Зайцы-антивандалы» из Республики Карелия, паровоз на даче из посёлка Ульяновка Ленинградской области и замок на Валдае из города Валдай Новгородской области.

Всего на конкурсе представлены 85 арт-объектов из разных регионов России, которые разделены на 10 раундов. Победитель каждого тура будет представлен в финале, результаты которого объявят 24 января 2022 года. 

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