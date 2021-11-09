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Общество

Пятая детская профильная смена «Поверь в себя» стартовала в Островском районе

9 ноября 2021 года, 10:12

В Островском районе стартовала пятая детская профильная смена «Поверь в себя». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Пятая детская профильная смена «Поверь в себя» стартовала в Островском районе

Фото: скрин из видео в Instagram-аккаунте Михаила Ведерникова

В пятой смене примут участие 60 подростков из десяти муниципалитетов региона. Для них будут организованы различные мастер-классы, индивидуальные и командные соревнования, творческие и военно-патриотические мероприятия, а также психологические тренинги.

«Поверь в себя» – это проект УМВД России по Псковской области, реализующийся в регионе на протяжении уже нескольких лет совместно с региональной администрацией.

«Смысл проекта максимально прозрачен – показать ребятам новую перспективу, предложить идеи для развития, помочь найти свой путь в непростом современном мире», – отметил Михаил Ведерников и поблагодарил за идею и реализацию начальника профильного ведомства Алексея Овсянникова и волонтеров-наставников.

Волонтерами в рамках проекта «Поверь в себя» выступают студенты Псковского государственного университета, бригады специального назначения, а также курсанты Псковского филиала Академии права и управления ФСИН России.

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