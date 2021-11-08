Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

В общепите и гостиницах Псковской области зафиксировали 30 нарушений санитарных требований

8 ноября 2021 года, 17:53

Сотрудники Роспотребнадзора во время нерабочих дней посетили 142 объекта и обнаружили около 30 нарушений санитарных требований, заявил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук во время рабочего совещания с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региона. Нарушения зафиксировали, в том числе на объектах общепита и гостиничных комплексах.

Михаил Ведерникову доложили о результатах проведения рейдов по контролю над соблюдением противовирусных ограничений в нерабочие дни. Органы исполнительной власти и муниципального самоуправления провели порядка 900 контрольных мероприятий, выявили около 160 нарушений и составили порядка 130 административных протоколов.

В завершение Ведерников обсудил со специалистами ограничительные меры, действующие сейчас в регионе. Как считает Александр Нестерук, в настоящее время они достаточны.

«В конце недели еще раз проанализируем результаты работы и примем решения о корректировке ограничительных мер», – сообщил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
14:23 09.11.2021

Жители Екатеринбурга, Сочи, Находки, Челябинска, Миасса, Магнитогорска, Брянска ...вышли и выступили с обращением к Президенту ,к власти .Они против обязательной вакцинации, против вакцинации детей,против локдаунов, <br/>против куаркодов-аусвайсов...Люди хотят работать,учиться, быть свободными, жить как и раньше.

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи