На 10 тыс. рублей оштрафовали директора управляющей компании «Родина» Псковской области

Директор управляющей компании не предоставил в электронном виде сведения об организации проведения прививок от коронавируса не менее чем 60% от общей численности работников в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, чем нарушил Указ губернатора Псковской области о мерах по противодействию распространению ковида в регионе и Постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 28.06.2021 № 15.