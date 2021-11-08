На 10 тыс. рублей оштрафовали директора управляющей компании «Родина» Псковской области

Псковский районный суд назначил директору ООО «Управляющая компания «Родина» административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Псковский районный суд назначил директору ООО «Управляющая компания «Родина» административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Директор управляющей компании не предоставил в электронном виде сведения об организации проведения прививок от коронавируса не менее чем 60% от общей численности работников в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, чем нарушил Указ губернатора Псковской области о мерах по противодействию распространению ковида в регионе и Постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 28.06.2021 № 15.
Вице спикер ГД Пётр Толстой-"Пандемия оголяет множество проблем общества,и к сожалению,показывает,как просто люди могут перейти к диктату и сегрегации...Деление на "правых" и "неправых" по принципу наличия у человека сертификата о прививке,неких "маркеров", или чего бы то ни было попросту бессмысленно.Охота на ведьм совсем не то,что сейчас нужно России."
Жители Екатеринбурга, Сочи, Находки ....вышли и обратились с заявлением к Путину В.В. ,где обозначили своё отношение к обязательной вакцинации, к сегрегации, куаркодам... Видео имеется на интернетресурсах.