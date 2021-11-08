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Общество

Из-за снега и мощного ветра псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности

8 ноября 2021 года, 10:36

В режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий перешли псковские энергетики. Об этом сообщает Телеграм-канал «Россети Северо-Запад». Мощный ветер и снег сохранятся в Псковской области до конца дня.

Из-за снега и мощного ветра псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности

Фото: филиал «Россети Северо-Запад»

К оперативному восстановлению электроснабжения в регионе готовы 149 единиц техники и 110 аварийных бригад. Для резервного обеспечения энергоснабжения социально значимых объектов в Псковской области подготовлены 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

Специалисты «Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости соблюдения правил техники безопасности вблизи линий электропередач и энерготехнических установок. Кроме того, запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

О замеченных повреждениях энергообъектов и об отключениях электроэнергии необходимо сообщать по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

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