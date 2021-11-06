Михаил Ведерников: 8 ноября в Псковской области заканчивается режим нерабочих дней

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о завершении режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. Об этом он проинформировал псковичей в своем Instagram-аккаунте.

«Две недели мы жили в условиях серьёзных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удалёнку», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что введенные ограничения дали свои результаты.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что в регионе не планируют продлевать режим нерабочих дней. По его словам, с соблюдением всех действующих ограничений с 8 ноября к обычной штатной работе могут вернуться детские сады, школы и учреждения дополнительного образования.

«Благодарю всех, кто ответственно отнёсся ко всем требованиям и способствовал улучшению эпидситуации Псковской области», – обратился глава региона к псковичам.

Михаил Ведерников также напомнил о том, что в области продолжают действовать ряд ограничительных мер и система QR-кодов. В частности, без сертификатов о вакцинации или документа о перенесенном коронавирусе совершеннолетние псковичи не смогут посетить общепит, фитнес-центры, бассейны и аквапарки, музеи, библиотеки, культурные мероприятия и иные досуговые организации.

Также в Псковской области продолжает действовать режим самоизоляции для неработающих невакцинированных граждан старше 60 лет. Кроме того, под запретом остается и посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых.

С 8 ноября возобновляется работа кинозалов, площадок для проведения культурных и зрелищных мероприятий, а также концертов. Однако заполняемость залов не может превышать 50%. Работа танцплощадок, кальянных и дискотек остается под запретом.

Для заселения в гостиницы Псковской области туристам необходимо предъявить или сертификат о прохождении полного курса вакцинации, или документ, подтверждающий перенесенное заболевание в течение предыдущих шести месяцев, или отрицательный тест на коронавирус.

«Эпидобстановка остаётся крайне нестабильной. Прошу со всей ответственностью подойти к собственной безопасности, не забывать про маски и социальную дистанцию, вакцинироваться и ревакцинироваться», – сообщил Михаил Ведерников и призвал псковичей сделать все для того, чтобы к Новому году в Псковской области были сняты максимум ограничений.