Борис Елкин рассказал о столетних псковских электрических столбах

Исполняющий полномочия главы городской администрации также сообщил, что электрические столетние столбы сегодня можно увидеть в историческом центре Пскова. В частности, они располагаются на перекрестке улиц Калинина и Георгиевской, на углу дома № 8 на улице Воеводы Шуйского, на перекрестке улиц Гоголя и Воровского, а также на пересечении улиц Некрасова и Карла Маркса.

«Некоторые из них еще действующие», – уточнил Борис Елкин.

Также он призвал псковичей присылать ему в директ интересные факты из жизни города Пскова. «С удовольствием буду рассказывать о них на своей странице!» – заключил и.п. главы администрации города.