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Общество

Главным событием октября в Псковской области стало ужесточение антикоронавирусных мер

5 ноября 2021 года, 12:28

5 ноября Псковское агентство информации опубликовало традиционную обзорную статью по итогам наиболее главных общественно значимых событий месяца, произошедших в Псковской области. Главным событием октября в регионе стало ужесточение антикоронавирусных мер.

Главным событием октября в Псковской области стало ужесточение антикоронавирусных мер

Фото: Дарья Хваткова

Для составления октябрьского рейтинга эксперты, приглашенные редакцией Псковского агентства информации, оценили по 10-балльной шкале значимость каждого из событий, произошедших в Псковской области.

В пятерку рейтинга вошли: «Ужесточение антикоронавирусных мер. Четвертая волна ковида в Псковской области»; «Конкурс на пост главы администрации Пскова. Перенос голосования за кандидатов на сессии Псковской гордумы»; «Губернатор Михаил Ведерников провел «прямую линию» с редакторами районных газет Псковской области»; «Новым руководителем Псково-Изборского музея-заповедника стала Светлана Мельникова» и «В медучреждениях региона произошли кадровые перестановки».

Как эксперты прокомментировали кадровые изменения в медицинских учреждениях Псковской области? Приживется ли новый формат прямых эфиров Бориса Елкина? И какие еще события октября вошли в топ-10 рейтинга, читайте в материале ПАИ «Гайки не закручены. Главные события глазами экспертов. Октябрь 2021».

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