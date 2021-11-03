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Культура / Театр

Мальчик из знаменитого ролика Псковской филармонии получил билеты на балет

3 ноября 2021 года, 19:30

Мальчик по имени Тимур, который стал героем нашумевшего ролика Псковской областной филармонии, получил билеты на детский балет «Лебединое озеро» от ее директора Елизаветы Барышниковой. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости».

Мальчик из знаменитого ролика Псковской филармонии получил билеты на балет

«Тимур, поздравляю тебя! Ты стал самым популярным мальчиком Пскова и поднял настроение большому количеству людей в такие сложные времена. И мы, в свою очередь, хотим тебе вручить пригласительные на балет для детей «Лебединое озеро», который состоится уже совсем скоро. Спасибо тебе за твой позитив и пакет со сменкой!» – обратилась Елизавета Барышникова к мальчику.

Ранее работники БКЗ Филармонии искали мальчика, ролик с которым набрал свыше 670 тыс. просмотров в их Instagram. В видео школьник идет под грустную музыку: в одной руке он тащит мешок со сменкой, в другой клиновый лист.

Когда же стала известна личность героя, Елизавет Барышникова пообещала вручить мальчику билеты на детский балет «Лебединое озеро».

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