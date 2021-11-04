«Псковские новости» и «Псковская сводка» продолжают лидировать в региональном Телеграме

Канал «Псковские новости» по итогам октября стал лидером по цитируемости с показателем 120 единиц. Далее идут каналы ПЛН (115 единиц) и «Прикладная социопатия» (113 единиц). Такие данные приводятся в аналитическом материале по итогам месяца, который опубликовал 4 ноября в телеграм-канал «Псковские новости».

По приросту подписчиков в региональном сегменте Телеграма лидером стал Официальный канал Псковской области.

Серьёзный рывок совершил ЧП-канал «Псковская сводка», который обошёл по числу подписчиков «Псковские новости». «Учитывая, что «Псковская сводка» - это еще один проект общей редакции Псковского агентства информации и районных газет, так же, как и «Псковские новости», информационная капитализация государственного медиахолдинга продолжает увеличиваться», - отмечается в материале.

Антирейтинг возглавил канал Льва Шлосберга, который за два месяца потерял 300 подписчиков. Аналитики считают, что на уход аудитории повлияла невнятная позиция псковского «яблочника» по поводу «умного голосования».

При этом из обзора псковского сегмента Телеграма исключили канал «КПРФ Псковской области», поскольку количество его подписчиков не дотягивает до 200.

Зафиксирована потеря аудитории и у великолукских каналов «Соседи60» и «Мы из Великих Лук».