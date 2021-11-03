Немаркированные алкоголь и сигареты обнаружили псковские таможенники в одном из печорских магазинов

В одном из магазинов города Печоры сотрудниками Псковской таможни была остановлена реализация алкогольной и табачной продукции с отсутствующими акцизными марками РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

542 пачки табачной продукции с акцизными марками Белоруссии и 21 бутылка алкоголя без специальных маркировок были обнаружены при проведении проверочных мероприятий в магазине розничной торговли в городе Печоры.

Сигареты были изъяты и направлены в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия дальнейших решений по административному производству. Алкогольная продукция была изъята сотрудниками территориального подразделения МВД России.