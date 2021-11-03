Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Немаркированные алкоголь и сигареты обнаружили псковские таможенники в одном из печорских магазинов

3 ноября 2021 года, 16:49

В одном из магазинов города Печоры сотрудниками Псковской таможни была остановлена реализация алкогольной и табачной продукции с отсутствующими акцизными марками РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Немаркированные алкоголь и сигареты обнаружили псковские таможенники в одном из печорских магазинов

Фото: Дарья Хваткова

542 пачки табачной продукции с акцизными марками Белоруссии и 21 бутылка алкоголя без специальных маркировок были обнаружены при проведении проверочных мероприятий в магазине розничной торговли в городе Печоры.

Сигареты были изъяты и направлены в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия дальнейших решений по административному производству. Алкогольная продукция была изъята сотрудниками территориального подразделения МВД России.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи