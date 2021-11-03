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Общество

Дождливые ноябрьские праздники ждут жителей Псковской области

3 ноября 2021 года, 12:10

Все четыре выходных в честь Дня народного единства, с 4 по 7 ноября, в Псковской области будут дождливыми. Об этом «Псковской правде» сообщила руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. «Промежутки между дождями будут, но, в основном, будет облачно», - сказала она.

Дождливые ноябрьские праздники ждут жителей Псковской области

При этом начало выходных прогнозируется достаточно теплым: днём - +10 градусов, ночью - +5. Ближе к концу праздников похолодает. Днём ожидается от +3 до +8 градусов, ночью — от 0 до +5.

«Осадков в виде снега в эти дни мы не ожидаем», - отметила Тала Нещадимова. По её словам, снег, вероятнее всего, пойдёт во второй десятидневке ноября.

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