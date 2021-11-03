Псковичи могут принять участие в Большом этнографическом диктанте

Жители Псковской области могут принять участие в просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая началась 3 ноября. Об этом сообщает администрация Псковской области.

Диктант приурочен к Дню народного Единства. В этом году международная акция пройдет с 3 по 7 ноября под лозунгом «Народов много – страна одна!». Мероприятие проходит в онлайн-формате, чтобы принять в нем участие, нужно перейти на сайт «Большого этнографического диктанта».

Участникам акции предстоит пройти тест, который включает в себя 20 вопросов из единой общефедеральной части. Еще 10 вопросов представляют собой региональный раздел, уникальный для каждого субъекта России. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, которые являются едиными для всех стран. На то, чтобы выполнить задания, дается 45 минут. После прохождения диктанта участник получит личный результат с анализом ответов.

Каждый желающий может стать участниками диктанта: как жители России, так и жители зарубежных стран. Тест доступен на русском, английском, испанском и китайском языках.

Впервые «Большой этнографический диктант» прошел в 2016 году, тогда в нем участвовали 90 тыс. жителей России. В 2020 году к акции присоединились более 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» являются Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.