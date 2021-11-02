Псковский губернатор: Только получив коллективный иммунитет, мы сможем убрать ограничения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал всех пройти вакцинацию от коронавируса и обратил внимание на то, что СOVID-19 ещё долго никуда не уйдёт. «Только получив коллективный иммунитет, мы сможем убирать ограничения», - заявил он в прямом эфире телеканала «Россия 24» 2 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

При этом Михаил Ведерников обратил внимание на то, что любые ограничительные меры негативно сказываются на экономике региона. В этой связи любые новые ограничения в области вводят с осторожностью.

Губернатор рассчитывает, что принятые меры позволят региону вернуться к нормальному режиму работы 8 ноября.

На данный момент в Псковской области уровень вакцинации населения от коронавируса составляет 52%. Первую прививку сделали 209 тыс. 717 человек, обе - 196 тыс. 689. Ревакцинацию прошли 13 тыс. 159 псковичей.