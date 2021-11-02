Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Более 1,6 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса за 1 ноября

2 ноября 2021 года, 08:25

За прошедшие сутки, 1 ноября, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 1 тыс. 615 жителей Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. Всего за время пандемии первую прививку сделали 209 тыс. 717 человек.

Более 1,6 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса за 1 ноября

Вторым компонентом вакцины от коронавируса за минувший день привились 1 тыс. 279 человек (всего 196 тыс. 689). Ревакцинацию прошли 462 жителя региона (всего 13 тыс. 159).

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 80,8%.

«Ещё раз напоминаю, что на этой неделе каждому стоит задуматься о вакцинации. Все возможности для этого есть – препарата везде достаточно», – подчеркнул глава региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
00:39 04.11.2021

Доктор биологических наук Ирина Ермакова в интервью Александру Кибкало на канале Грани.."Эта вакцина не прошла доклинического исследования, УЖЕ нельзя было допускать до клинических испытаний.За пол года они бы выяснили,что вакцина опасна..Инфекция есть,люди болеют,с этим можно бороться просто обычным лечением.Вместе с вакциной вводят гены токсичных SPIKE-белков.Их синтезируется большое кол-во,клетки становятся уязвимыми для любых вирусов"...Из 300человек в её окружении 16 умерли после вакцины..

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи