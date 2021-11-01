QR-коды на посещение различных учреждений из-за пандемии коронавируса ввели более 40 регионов России

Более 40 регионов России внедрили систему QR-кодов на посещение различных учреждений из-за ухудшения эпидситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Данные были подготовлены сетью Центров управления регионами, которые курирует «Диалог». QR-коды в регионах ввели для посещения учреждений социального обслуживания, культуры, туристических объектов или торговых центров.

«Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин и добавил, что в медиасреде на данный момент среди граждан наибольший запрос имеет именно информация об ограничениях по QR-кодам.

Картой эпидемической ситуации, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф, каждый месяц пользуются более четырех миллионов уникальных посетителей. Обновление данных на карте происходит стандартно один раз в неделю, однако из-за быстро меняющейся ситуации в регионах, возможны более частые изменения по ограничениям.

«Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения – тоже. Не случайно регионы внедряют QR-коды», – подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

С января 2021 года в России проводится массовая вакцинация от коронавируной инфекции. Вакцинация бесплатна и доступна любому гражданину России в возрасте от 18 лет при отсутствующих медицинских противопоказаниях. Запись на прививку возможна как через портал «Госуслуги», так и по телефону 122.

В Псковской области система QR-кодов была введена с 30 октября.